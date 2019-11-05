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بعد اعتذارها عن "ليلة سهم".. نوال الكويتية تتصدر الأكثر بحثًا بالسعودية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:57 م
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نوال الكويتية
نوال الكويتية
محمد خالد الشرقاوي
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تصدرت الفنانة نوال الكويتية "تريند" الأكثر بحثًا، خلال الساعات الماضية، عبر محرك البحث "جوجل"، بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن اعتذرت عن مشاركتها في حفلها الجديد، بالمملكة العربية السعودية، وذلك بسبب تعرضها لوعكة صحية، ويحمل الحفل عنوان "ليلة سهم"، ضمن موسم الرياض الترفيهي.

كان من المقرر أن تشارك الفنانة نوال الكويتية في حفل تكريم الملحن سهم، مع عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، ومنهم أصالة، ورابح صقر، وأميمة طالب، وماجد المهندس.

سمهم يعلن اعتذار نوال الكويتية

أعلن الملحن سهم اعتذار الفنانة نوال الكويتية من خلال حسابه الرسمي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث نشر تغريدة قال خلالها "اعتذرت الفنانة نوال الكويتية عن المشاركة في حفل ليلة سهم، بسبب عارض صحي"، ودعى لها سهم بالشفاء قائلًا: "حطاك الشر يا أم حنين".

دعوات بشفاء نوال الكويتية عبر السوشيال ميديا

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مرض الفنانة نوال الكويتية، وتمنوا لها الشفاء العاجل، وحرصت نوال الكويتية على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، حيث نشرت "تغريدة" من خلال حسابها الرسمي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة: "صباح الخير، حبيت أطمئنكم أني الحمد لله بخير، شوية تعب ويزول إن شاء الله، شكرا لكل من سأل عني والله لا يحرمني منكم وأشوفكم قريبا إن شاء الله".

نبذة عن الفنانة نوال الكويتية

يذكر أن نوال الكويتية البالغة من العمر 52 عامًا، مطربة تحمل الجنسية الكويتية، بدأت مشوارها الفني في بداية الثمانينات، وهي أحد أبرز الأصوات النسائية في ساحة الأغناء العربي والخليجي، شاركت في العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية، تميزت أغانيها بالتنوع بين المقامات الموسيقية، ومازلت أغانيها تلاقي قبولا كبيرا لدى جمهورها في الوطن العربي.
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