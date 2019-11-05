خبير سياسي لـ"الفجر": اتفاق الرياض خطوة مهمة في لملمة الوضع اليمني

قال مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ المرحلة الجديدة التي ستكون معبرة عن معناها الحقيقي في اليمن، يُقصد بها إنهاء الخلافات مع الحوثيين.



وأشار إلى أنّ ما حدث من "اتفاق الرياض" هو توافق بين المكونات اليمنية التي حدثت بينها خلافات خلال الأيام الماضية، موضحاً أنّ الاتفاق جاء في العديد من الإطارات، منها سياسية واقتصادية وأمنية، تخللها العديد من القرارات.



وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن هذه الإطارات لن تنهي المشكلة اليمنية، ولكنه سيقرب وجهات النظر بين الشمال اليمني والجنوب، بينما تبقى المشكلة الأكبر مع جماعة الحوثيين.



ولفت "غباشي" إلى أنّ ما تم التوافق عليه اليوم سيخضع لإطار تنفيذي، موضحا أن الاتفاق لا يزال يحمل الكثير من التفاصيل التي ستظهرها الأيام المقبلة، وعليها سيتوقف حجم التماسك بين الطرفين والمكونين اليمنيين.



وأكد أن "اتفاق الرياض" خطوة مهمة في لملمة الوضع اليمني، بعدما تخلله العديد من المشكلات، موضحاً أن المواجهة ستأتي مع الطرف الحوثي، وهو أحد المليشيات المدعومة من إيران في المنطقة، والتي تتلقى دعماً كبيرا من بقية الأجنحة الإيرانية مثل حزب الله اللبناني وغيرها من الجماعات والمليشيات الإيرانية.

