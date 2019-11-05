live: «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول NOW

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وقد استطاع ليفربول أن يحصل على المركز الثاني في مجموعته وذلك بعد أن حصل على رصيد نقاط 6 نقطة، بعد أن فاز في مباراتين، وخسر في مباراة واحدة فقط من نادي نابولي، بث مباشر ليفربول وجينك كورة ستار ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر كورة لايف بث مباشر ليفربول وجينك الآن koora live مشاهدة مباراة ليفربول وجينك كورة اون لاين، كورة ستار بث مباشر ليفربول وجينك الآن كورة لايف ليفربول وجينك live يلا شوت قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports Max بث مباشر الاسطورة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك يوتيوب بث مباشر كورة جول وكان ذلك في الجولة الأولى، أما نادي جينك فهو الآن لم يحصل إلا على نقطة واحدة فقط بعد أن تعادل في مباراة في المجموعة الخامسة، وسوف يحاول الفوز اليوم في المباراة التي ستجمع بينه وبين ليفربول.

















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