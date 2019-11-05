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«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة إنتر ميلان ودورتموند بث مباشر اليوم KOOORA GOALبث مباشر إنتر ودورتموند كورة لايف بدون تقطيع
الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:58 م
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الفجر الرياضي
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يواجه اليوم الثلاثاء الموافق
5/11/2019 نادى إنتر يملان الإيطالي بقيادة المدرب المخضرم أنطونيو كونتي نظيره نادى
بروسيا دورتموند الألمانى بقيادة لوسيان فافرى في المباراة التى تجمعهم ضمن منافسات
المجموعة و من دورى أبطال أوروبا.
و من المقرر أن تقام المباراة اليوم بين
نادى إنتر ميلان و بروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مسائاً بتوقيت القاهرة و
ستقام المباراة علي أستاد سيجنال اديانا و ستزاع المباراة علي قناة بن إن سبورت 1.
و يحتل نادى إنتر ميلان الإيطالي المركز
الثانى برصيد أربع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن نادى برشلونة الأسبانى في المركز الأول
برصيد سبع نقاط .
بينما يحتل نادى بروسيا دورتموند الألمانى
المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن سلافيا براغ في المركز الأخير.
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