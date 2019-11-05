«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة إنتر ميلان ودورتموند بث مباشر اليوم KOOORA GOALبث مباشر إنتر ودورتموند كورة لايف بدون تقطيع

يواجه اليوم الثلاثاء الموافق 5/11/2019 نادى إنتر يملان الإيطالي بقيادة المدرب المخضرم أنطونيو كونتي نظيره نادى بروسيا دورتموند الألمانى بقيادة لوسيان فافرى في المباراة التى تجمعهم ضمن منافسات المجموعة و من دورى أبطال أوروبا.

و من المقرر أن تقام المباراة اليوم بين نادى إنتر ميلان و بروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مسائاً بتوقيت القاهرة و ستقام المباراة علي أستاد سيجنال اديانا و ستزاع المباراة علي قناة بن إن سبورت 1.

و يحتل نادى إنتر ميلان الإيطالي المركز الثانى برصيد أربع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن نادى برشلونة الأسبانى في المركز الأول برصيد سبع نقاط .

بينما يحتل نادى بروسيا دورتموند الألمانى المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن سلافيا براغ في المركز الأخير.