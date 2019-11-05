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يلاشووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:59 م
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بوابة الفجر
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KOORA STAR يستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز مباراة في المتناول عندما يحل فريق جينك البلجيكي، ضيف سهل علي فريق ليفربول الإنجليزي صاحب الأرض، ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا KOORA LIVE.

KOORA ONLINE موعد مباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا
KOORA LIVE يستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وجينك في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وجينك البلجيكى علي ملعب أنفيلد YALLA SHOOT.

KOORA STAR القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا
YALLA SHOOT تنقل مباراة ليفربول وجينك في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA GOAL.

KOORA STAR ويحتل ليفربول المركز الثاني بالمجموعه برصيد 6 نقاط من الفوز علي سالزبورج النمساوى وحينك المباراة السابقه، بينما يحتل فريق جينك المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل فريق نابولي الإيطالي المركز الإول برصيد 7 نقاط ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY.

ويقود محمد صلاح النجم المصري لفريق ليفربول الإنجليزي تشكيل فريقه لمواجهة جينك البلجيكي بدوري أبطال أوروبا بعد شفائه تماما من الإصابة التى عانى منها خلال الفترة الماضية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT.
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