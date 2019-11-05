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ارتفاع عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:54 م
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السندات الأمريكية
السندات الأمريكية
وكالات
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سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أعلي مستوي في شهرين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع عودة التفاؤل حول المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، وارتفاع النشاط الخدمي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي، وتراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي بنحو 4.7 بالمائة ليسجل أدنى مستوى في 5 أشهر.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات ليسجل 1.861 بالمائة وهو أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر الماضي.

كما قفز عائد  سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عاماً إلى مستوى 2.43 بالمائة، كما ارتفع العائد على السندات الأمريكية لمدة عامين إلى 1.62 بالمائة.
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