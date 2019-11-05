،،رابط مباشر يلا شووت’’ مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر barcelona vs slavia prague بدون تقطيع beIN sport

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة برشلونة ضد سلافيا براج، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سلافيا براج التشيكي ضيفًا ثقيلاً على نظيره برشلونة الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".





موعد مباراة برشلونة ضد سلافيا براج لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Barcelona ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة برشلونة ضد سلافيا براج فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة برشلونة ضد سلافيا براج، في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت جرينتش.





كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد سلافيا براج

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد سلافيا براج حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".





بث مباشر لمباراة برشلونة ضد سلافيا براج، كول كور ة COOLKORA

نقدم لكم بث مباشر لمباراة برشلونة ضد سلافيا براج للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.