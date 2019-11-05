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تشكيل ليفربول الرسمي ضد جينك.. مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم beIN SPORTS مجانًا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:51 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق جينك البلجيكي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : الكسندر أرنولد، فان دايك، فابينيو، جوميز.

خط الوسط : ميلنر، تشامبيرلين، كيتا، فينالدوم.

خط الهجوم : محمد صلاح، اوريجي.

 

ترتيب مجموعة ليفربول قبل مواجهة جينك :-

وكان الريدز قد نجح في تحقيق الفوز على فريق جنيك في مباراة الذهاب في بلجيكا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما قد خسر في الجولة الأولى من فريق نابولي بنتيجة هدفين نظيفين، وفاز في مباراته ضد فريق سالزبورج النمساوي بالجولة الثانية بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب الانفيلد، ويأتي ترتيب المجموعة الخامسة كالتالي :-

 

1- نابولي 7 نقاط.

2- ليفربول 6 نقاط.

3- سالزبورج 3 نقاط.

4- جينك نقطة واحدة.

 

وحقق فريق ليفربول انتصارا صعبا على فريق استون فيلا بالجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب الفيلا بارك بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وكان قد أحرز هدفين الريدز السنغالي ساديو ماني والايرلندي روبرتسون في الدقائق الأخيرة.

 

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