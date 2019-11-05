استشاري هندسة الطرق: سلسلة الإنجازات المصرية غير مسبوقة





قال عماد الدين نبيل، استشاري هندسة الطرق، إن سلسلة الإنجازات التي قامت بها الدولة الفترة الأخيرة غير مسبوقة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، لافتَا إلى أن الدولة بدأت بإنشاء مشاريع في سيناء بـ800 مليار جنيه، بعدما أهملت لفترة طويلة.وتابع استشاري هندسة الطرق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن مصر احتلت المرتبة الـ27 في مجال الطرق، بعدما كانت ترتيبها 117، وانخفضت الحوادث ونسبة القتلى والجرحى في الحوادث على الطرق بنسبة 50%، مشيرًا إلى أن مؤشرات التنافسية الدولية تتحدث عن الإنجازات التي تحدث على أرض مصر.ولفت إلى أن الدولة قامت بتأهيل ما كان يسمى بطريق الموت في سيناء، وأصبح مؤهل للحركة المرورية بشكل ممتاز، وربط بين شمال وجنوب سيناء، لافتَا إلى أن سيناء ربطت بشكل كامل بالدولة المصرية سواء من خلال الطرق الجديدة أو الأنفاق.