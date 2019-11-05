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الخميس.. مصطفى قمر ضيف إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم"

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:46 م
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مصطفى قمر
مصطفى قمر
رشا عادل
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نشرت الإعلامية إنجي علي، على حسابها الشخصي، عير موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" البوستر الدعائي للحلقة الجديدة من برنامج "أسرار النجوم".

وعلقت إنجي على الصورة قائلة: "ضيفي واحد من أهم نجوم وصناع الأغنية لجيل الثمانينات والتسعينات كان حريص من بدايته يقدم لون مختلف مميز في المزيكا والغناء فعشقه جمهوره لدرجة أن البعض شافوا أمتداد لمحمد فوزي والبعض الأخر شافوا الفيس بريسلي العرب، وزي ما ساب بصمه قوية في الغنا كمان قدر يقدم شكل مميز في السينما ولأنه نجم متطور ذكي مميز قدر يرجع بألبوم قوي وحفلات كسرت الدنيا في صيف 2019 لأنه الواد الإسكندراني ال كلنا موتنا في دباديبو ملك البوب مصطفي قمر".

تفاعل الجمهور مع البوستر الدعائي

لاقى البوستر الدعائي، تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور إنجي.

برنامج "أسرار النجوم"

برنامج "أسرار النجوم" تقدمه الإعلامية إنجي علي، على شاشة "نجوم إف أم" كل خميس الساعة 8، وتدور أحداث البرنامج في إطار فني، واستضافت إنجي خلال البرنامج عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة مني ذكي، بسمة، نبيلة عبيد، إياد نصار، لبلبه، المخرج خيري بشارة.
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