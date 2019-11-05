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جمال الشاعر: الإسلام يدعو إلى العلم والعمل وإلا ما خرج النبي من غار حراء

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:43 م
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الاحتفالية
الاحتفالية
هدير حمزة
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داعب الإعلامي جمال الشاعر، حضور احتفالية هيئة قضايا الدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف، قائلا إن روعة الاحتفالية أغنته عن تذوق حلوى المولد.


وأشار "الشاعر" خلال كلمته بالاحتفالية، إلي أننا اليوم نواجه مخاطر عديدة مثل الحداثة والدعاة الجدد، متابعا: "لو كان الإسلام بالدعاء لما خرج النبي من غار حراء، فالإسلام يدعو للحركة والعمل، فحضارة الإسلام تبني على العلم".


وأضاف انه لابد من ترسيخ أسس الشورى والديمقراطية بالإضافة للعلم والعمل، جاء ذلك على هامش فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف، بنادي مستشاري قضايا الدولة، تحت رعاية المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد خليفة رئيس النادي، وبحضور مستشاري الهيئة وأعضاء النادي.

 

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