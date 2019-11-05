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«يلا شوت» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة اليوم NOW

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:45 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريقا برشلونة وسلافيا براج غدًا الثلاثاء 5 نوفمبر، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

تقام مباراة برشلونة سلافيا براج على ملعب "الكامب نو" في تمام الساعة 7:55 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 وRMC Sport 2.

 

ويتصدر فريق برشلونة مجموعته برصيد 7 نقاط، فيما يأتي الفريق التشيلي سلافيا براج في مؤخرة ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

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