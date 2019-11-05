Advertisements
«يلا شوت» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة اليوم NOW
الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:45 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
يلتقي فريقا برشلونة
وسلافيا براج غدًا الثلاثاء 5 نوفمبر، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات
بدوري أبطال أوروبا.
تقام مباراة برشلونة
سلافيا براج على ملعب "الكامب نو" في تمام الساعة 7:55 مساءً، ويمكنك مشاهدة
المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 وRMC Sport 2.
ويتصدر فريق برشلونة
مجموعته برصيد 7 نقاط، فيما يأتي الفريق التشيلي سلافيا براج في مؤخرة ترتيب المجموعة
برصيد نقطة وحيدة.
Advertisements