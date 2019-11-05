عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر بدون تقطيع MESSI LIVE رابط ماتش برشلونةbeIN LIVE

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال اوروبا، ويدخل برشلونة مباراة سلافيا براغ متصدراً للمجموعة برصيد 7 نقاط ويسعى برشلونة للفوز على سلافيا براغ مرة أُخرى في المجموعة ليصل للنقطة العاشرة ليضمن التأهل بشكل كبير للدور التالي لدوري أبطال أوروبا في المركز الأول.

مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ
برشلونة وسلافيا براغ في المباراة الأولى تمكن برشلونة من الفوز بنتيجة 1/2 في ملعب سلافيا براغ وتأتي المباراة الثانية على ملعب كامب نو وسط جمهور برشلونة الذي يحضر في المباراة بكثافة كبيرة لدعم برشلونة بعد الهزيمة المحلية في الدوري بثلاثية أمام ليفانتي والوقوف بجانب الفريق للمساندة والسعي نحو اللقب والتتويج ببطولة دوري أبطال اوروبا وتحقيق الحلم الغائب منذ 2015.

حارس المرمى تير شتيجن
الدفاع جوردي ألبا – لنجليت – بيكية – سيميدو
الوسط فيدال – بوسكتس – دي يونج
الهجوم ميسي – جريزمان – ديمبلي
 

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة اليبث مباشر
إليكم بث مباشر برشلونة وسلافيا براغ في الجولة الرابعة من دوري أبطال اوروبا والبث المباشر المقدم من يلا شوت الناقل لمباراة برشلونة وسلافيا براغ عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لمباريات دوري أبطال اوروبا، وفي حالة انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث مرة أُخرى أو الدخول إلى صفحة مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ مباشرة:

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يومين

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس اليوم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أجويرو يختار المرشح الأفضل للفوز بالكرة الذهبية

منذ 41 دقيقة

باريس سان جيرمان يجهز عرضا خرافيا لضم نجم ريال مدريد

منذ نصف ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح قوي للرئيس السيسي عن طريق الموت بشرم الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

ساديو ماني يفاجئ محمد صلاح بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ليفربول اليوم 5 نوفمبر: مطالبات بعدم إشراك محمد صلاح ضد جينك.. وتصريح مثير من مانى إلى الملك المصري

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:29 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس اليوم

05:47 م

باريس سان جيرمان يجهز عرضا خرافيا لضم نجم ريال مدريد

07:24 م

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

09:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status