كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر بدون تقطيع MESSI LIVE رابط ماتش برشلونةbeIN LIVE

مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال اوروبا، ويدخل برشلونة مباراة سلافيا براغ متصدراً للمجموعة برصيد 7 نقاط ويسعى برشلونة للفوز على سلافيا براغ مرة أُخرى في المجموعة ليصل للنقطة العاشرة ليضمن التأهل بشكل كبير للدور التالي لدوري أبطال أوروبا في المركز الأول.





مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ

برشلونة وسلافيا براغ في المباراة الأولى تمكن برشلونة من الفوز بنتيجة 1/2 في ملعب سلافيا براغ وتأتي المباراة الثانية على ملعب كامب نو وسط جمهور برشلونة الذي يحضر في المباراة بكثافة كبيرة لدعم برشلونة بعد الهزيمة المحلية في الدوري بثلاثية أمام ليفانتي والوقوف بجانب الفريق للمساندة والسعي نحو اللقب والتتويج ببطولة دوري أبطال اوروبا وتحقيق الحلم الغائب منذ 2015.





حارس المرمى تير شتيجن

الدفاع جوردي ألبا – لنجليت – بيكية – سيميدو

الوسط فيدال – بوسكتس – دي يونج

الهجوم ميسي – جريزمان – ديمبلي





يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة اليبث مباشر

إليكم بث مباشر برشلونة وسلافيا براغ في الجولة الرابعة من دوري أبطال اوروبا والبث المباشر المقدم من يلا شوت الناقل لمباراة برشلونة وسلافيا براغ عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لمباريات دوري أبطال اوروبا، وفي حالة انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث مرة أُخرى أو الدخول إلى صفحة مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ مباشرة:



