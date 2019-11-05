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اعرف الآن خطوات استخراج رخصة السيارة والأوراق المطلوبة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:38 م
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استخراج رخصة السيارة
استخراج رخصة السيارة
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يعاني الكثير من الصعوبات والمعوقات عند التوجه لإدارات المرور لاستخراج رخصة السيارة، وذلك لعدم الدرايه الكافية بالإجراءات والاوراق المطلوبة، لذلك تحرص بوابة "الفجر" الإلكترونية، على تقديم كل الخدمات اللازمة التي يحتاجها المواطنون، ومن خلال السطور التالية نشرح لحضراتكم خطوات استخراج رخصة السيارة والاوراق المطلوبة.

يكون استخراج رخصة السيارة عن طريق ادارة المرور التابع لها، ويجب تقديم الاوراق المطلوبة والقيام بفحص السيارة وهذا من أجل إستخدامها فى الغرض المسموح والمبين لها حسب نوع السيارة.

الخطوات والاوراق المطلوبة:-

بطاقة الرقم القومي + صورة منها
بطاقة الرقم القومى ساريه للتأكد من هويتك الشخصية ومقارنتها ببياناتك الشخصية فى مستند ملكية السيارة

سند الملكية للسيارة 
عقد شراء أو توكيل بالبيع و الشراء أو إفراج جمركى للسيارات الواردة من الخارج فى حالة الشراء يجب عليك الذهاب قبل مرور 30 يوم لنقل الملكية إليك واستخراج رخصة السيارة.

ملف استخراج رخصة جديدة أو تجديد
شراء ملف استخراج رخصة السيارة الجديدة أو تجديد من مبنى المرور، و يقوم المالك بملأ الاستمارة و تحديد مدة الترخيص (سنة أو 3 سنوات)

شهادة مخالفات 
يتم استخراجها فى حالة السيارة المستعملة فقط أما السيارة الجديدة لا يطلب لها شهادة مخالفات، وعلى طالب استخراج شهادة المخالفات سحب أستمارة من مبنى النيابة ويقوم بملئها مع رخصة القيادة و بطاقة الرقم القومي ورخصة السيارة وصورة لكل منها وتقديمها للموظف المختص وعليه الانتظار لحين البحث فى الحاسب الآلى عن مخالفات السيارة وفى حالة عدم وجود مخالفات سيتم إصدار استمارة تفيد بعدم وجود مخالفات ويوقع عليها من وكيل النيابة أما فى حالة وجود مخالفات سيتم دفعها واستلام إيصال تفيد بدفع مخالفات عن السيارة وأيضاً يوقع عليها من وكيل النيابة.

الفحص الفني للسيارة
بعد إثبات ملكية السيارة يتم أخذ بصمه الماتور وشاسيه السيارة وذلك على أحدى أستمارات الفحص الفنى الموجودة بالملف والتوجة للفحص الفنى للتأكد من سلامتها فنياً حيث يقوم مهندسين مختصين بفحص السيارة من جهة الأمن والمتانة وكذلك كفاءة محرك السيارة وعدم انبعاث العوادم من موتور السيارة .. إلخ.

دفع رسوم التأمين الإجباري
يتم توريد رسوم التأمين الاجبارى لدى إحدى شركات التأمين المتواجده داخل مبنى إدارة المرور وتكون بشكل سنوى أو كل ثلاث سنوات والتى تشمل التأمين على الحوادث سواء كانت حوادث بسيطة مثل كسرفانوس و بعض المشاكل الاخرى الفنية أو حوادث ضخمة وفى هذه الحالة يشتروا لك سيارة جديدة مكانها او تصليحها بالكامل وهناك أيضاً تأمين ضد السرقة فى حالة سرقة السيارة كل ما عليك أن تذهب إلى قسم الشرطة وعمل محضر ثم إخبارهم لكى يأتوا بالسيارة مرة أخرى أو شراء سيارة جديدة.

الفحص البيئى (غير مطبق في كل المحافظات)
الفحص البيئى لا يكون في جميع محافظات مصر حيث تقوم ادارة المرور عند تقديم الطلب بفحص نسبة التلوث الناتج من عادم السيارة التى تعمل بالبنزين أو نسبة العتامة فى السيارة التى تعمل بالسولار

اختبار طفاية الحريق
تعتبر طفاية الحريق من أهم أدوات السلامة التى يجب توافرها فى السيارة بشكل دائم

شنطة الاسعافات الأولية
يتم شراء شنطة الاسعافات الأولية فى اول مرة فقط أما فى حالة التجديد يتم فحصها وإن كانت سليمة لا يتم شرائها مرة ثانية

استلام رخصة السيارة و اللوحات المعدنية
بعد الدفع الرسوم والضرائب المقررة بعد إتمام الفحص الفنى للسيارة وتوقيعها من المهندس المختص و من رئيس قسم المرور يتم التوجه لأحدى موظفي المرور بالملف للبدء فى إجراءات التسجيل على الحاسب الآلي بعدها سيتم أخذ خطاب إلى قسم اللوحات المعدنية لتسليم اللوحات القديمة واستلام إيصال باللوحات الجديدة وتسليمه للفني المختص الذي يقوم بدوره استلام اللوحات الجديدة لتركيبها بمعرفته ثم الانتظار لحين إصدار الرخصة الجديدة واستلامها وعلى كل صاحب رخصة التأكد من صحة البيانات المذكورة بالرخصة قبل مغادرة إدارة المرور.
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