البورصات الأوربية تسجل أعلى مستوى فى عامين بنهاية التعاملات اليوم

سجلت البورصات الأوربية أعلى مستوى فى عامين بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاع الموارد الأساسية الذي صعد بنحو 1.9 بالمائة ليقود المكاسب، بينما تراجع قطاع مرافق بنحو 0.8 بالمائة.





وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة عند 404.2 نقطة كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة مماثلة مسجلاً 7388.08 نقطة.





وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.09 بالمائة عند 13148.5 نقطة، كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.4 بالمائة إلى 5846.8 نقطة.





وتراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 1.1072 دولار.