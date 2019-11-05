مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

كورة لايف MATCHWEEK مشاهدة مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ بث مباشر كورة جول KORA STAR رابط ماتش برشلونة beIN SPORT YouTube

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ والتي يستضيف فيها رفقاء ليونيل ميسي ضيفهم التشيكي على أرضية ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات رابع جولات مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تلك البطولة التي يحمل صلاح ورفاقه لقبها من الموسم الماضي.





وفي السطور المقبلة يأخذكم " الفجر الرياضي " في جولة لتعريفكم بموقف المجموعة السادسة وترتيبها وأبرز المباريات التي ستلعب فيها اليوم الثلاثاء بالإضا فة إلى آخر إستعدادات الفريقين لتلك الموقعة الهامة التي سترسم بشكل كبير ترتيب المجموعة.





كورة لايف KORA LIVE البداية ستكون م ع فريق نادي برشلونة الذي يدخل المباراة بدافع مصالحة الجماهير الغاضبة من الخسارة التي تعرض لها الفريق في آخر مبارياته بالليجا الإسبانية على يد فريق نادي ليفانتي بهدف واحد مقابل ثلاثة.





كورة جول KORA GOAL وخرج عدد كبير من الجماهير الكتالونية من أجل التأكيد على أن الإدارة يجب عليها التفكير في بدلاء لإرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق خاصةً بسبب الأداء المهزوز الذي يقدمه النادي معه.

كورة حصري KORA 7SRY ولم تقف الجماهير مكتوفة الأيدي بل وطالبت من ميسي التدخل لحل تلك الأزمة والتأكيد على أن الاسباني فالفيردي يجب عليه أن يعدل من تشكيلته وينتهي عن ما وصفوه " بالعك الكروي " للمنافسة على جميع الألقاب هذا الموسم .





كورة سبورت KORA SPORT ولن تطيق الجماهير الكتالونية المتعطشة للحصول على الألقاب ضياع بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري خاصةً بعد أن ودع الفريق منافسات الموسم الماضي بفضيحة على يد ليفربول الانجليزي حامل اللقب بأربعة اهداف مقابل لاشيء على ملعب الأنفيلد.





يلا شوت أونلاين YALLA SHOOT ONLINE وتلقى النادي الاسباني صدمة اخرى عقب الخسارة من فريق نادي ليفانتي تمثلت في خروج لويس سواريز مهاجم النادي بسبب الإصابة وتأكد غيابه بشكل رسمي عن لقاء اليوم.





ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.



