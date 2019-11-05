مشاهدة مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ بث مباشر beIN SPORTS HD YouTube بدون تقطيع مجانًا الآن

تنطلق مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر تشامبيز ليج slavia prague vs barcelona، حيث يبحث النادي الكتلوني برشلونة مساء اليم في تحقيق الإنتصار وحصد نقاط المباراة الثلاث كاملة من أجل تعزيز صدارته للمجموعة السادسة ومن أجل التأهل لدور ثمن النهائي من مسابقة أبطال أروبا، فيما يسعى سلافيا براج لفك سوء الأمام الأندية الإسبانية والتي كان أخرها الخسارة أمام برشلونة بنتيجة 2-1 على أرضية ميجانه في براغ الرغم من صعوبة المهمة يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بدون تقطيع.





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يستعد ملعب الكامب نو في مدينة كتالونيا لأستضافة المباراة المرتقبة بين برشلونة وسلافيا براغ مساء يوم الثلاثاء الموافق 05 نوفمبر 2019 ، وسيجتمع كلا الفريقين فيما بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.





تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد براغ





شتيجن ، ألبا – لينجليت – بيكيه – سيميدو ، دي يونج – فيدال – بوسكيتس – أرثور ميلو ، ديمبيلى – جريزمان – ميسي ، اومتيتي ، ربرتو ، راكيتيش ، بيريز ، فاتي ، نيتو.





موعد مباراة برشلونة و سلافيا البراغ والقنوات الناقلة دوري أبطال أوروبا





تنطلق مباراة برشلونة وبراغ اليوم الثلاثاء 05 – 11 -2019، بتمام الساعة 20:55 بتوقيت السعودية وبتمام الساعة 19:55 بتوقيت مصر، على قنوات beIN SPORTS HD 1.



