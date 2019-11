«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة برشلونة ضد سلافيا براج بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط البارساII7SRY جول PLUS NOW

يلا شوت بلس NOW مشاهدة مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ بث مباشر بدون تقطيع كورة ستار بلس ON PLUs

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ والتي تجمع الفريقان اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي يحمل لقبها فريق نادي ليفربول الإنجليزي.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على ترتيب الفريقين في المجموعة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها على الهواء مباشرةً كما سنعرض عليكم الروابط التي تمكن المشاهد الكريم من متابعة اللقاء بجودة عالية بدون تقطيع .

وقبل اللقاء يحتل البلوجرانا صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد سبعة نقاط جمعها الفريق بالفوز في الجولة الثانية على فريق نادي إنتر ميلان قبل أن يضرب سلافيا براغ في الجولة الثالثة بهدفين في التشيك وهو الذي افتتح مبارياته في المجموعة بالتعادل السلبي مع بروسيا دورتموند.

في المقابل يحتل فريق نادي سلافيا براغ المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة يتيمة جمعها في الجولة الأولى بالتعادل مع فريق نادي إنتر ميلان الإيطالي على ملعبه سان سيرو قبل أن يخسر في الجولة الثانية من بروسيا دورتموند ومني بهزيمة قاسية من برشلونة في الجولة الماضية .

ويحتاج برشلونة إلى الفوز في مباراة اليوم من أجل التمسك بصدارة المجموعة خاصةً وأن الوصيف فريقي بروسيا دورتموند وإنتر ميلان أصحاب الأربعة نقاط سيلعبون معاً في نفس اليوم وتعثر أي منهما يعني تضاؤل فرصة تأهله.

وكانت بعض المصادر الصحفية الصادرة من إسبانيا قد أكدت عن خروج الاوروجوياني لويس سواريز من حسابات فالفيردي بداعي الإصابة ومن المنتظر أن يحل بدلاً منه الفرنسي أنطوان جريزمان .

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة السابعة وخمسة وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة وخمسة وخمسين دقيقة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

وستنقل المباراة فقط وحصرياً على قناة بي إن سبورتس إتش دي 5 BEIN SPORTS HD 5 ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعتها عبر روابط البث المباشر التي سنرصدها لكم في السطور أدناه والاستمتاع بتجربة مشاهدة المباراة بجودة نقية.