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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة برشلونة ضد سلافيا براج بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط البارساII7SRY جول PLUS NOW

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:39 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلا شوت بلس NOW مشاهدة مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ بث مباشر بدون تقطيع كورة ستار بلس ON PLUs

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ والتي تجمع الفريقان اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي يحمل لقبها فريق نادي ليفربول الإنجليزي.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على ترتيب الفريقين في المجموعة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها على الهواء مباشرةً كما سنعرض عليكم الروابط التي تمكن المشاهد الكريم من متابعة اللقاء بجودة عالية بدون تقطيع .

كورة ستار KORA STAR وقبل اللقاء يحتل البلوجرانا صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد سبعة نقاط جمعها الفريق بالفوز في الجولة الثانية على فريق نادي إنتر ميلان قبل أن يضرب سلافيا براغ في الجولة الثالثة بهدفين في التشيك وهو الذي افتتح مبارياته في المجموعة بالتعادل السلبي مع بروسيا دورتموند.

كورة جول KORA GOAL في المقابل يحتل فريق نادي سلافيا براغ المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة يتيمة جمعها في الجولة الأولى بالتعادل مع فريق نادي إنتر ميلان الإيطالي على ملعبه سان سيرو قبل أن يخسر في الجولة الثانية من بروسيا دورتموند ومني بهزيمة قاسية من برشلونة في الجولة الماضية .

كورة شوت KORA SHOOT ويحتاج برشلونة إلى الفوز في مباراة اليوم من أجل التمسك بصدارة المجموعة خاصةً وأن الوصيف فريقي بروسيا دورتموند وإنتر ميلان أصحاب الأربعة نقاط سيلعبون معاً في نفس اليوم وتعثر أي منهما يعني تضاؤل فرصة تأهله.

كورة بلس KORA PLUS وكانت بعض المصادر الصحفية الصادرة من إسبانيا قد أكدت عن خروج الاوروجوياني لويس سواريز من حسابات فالفيردي بداعي الإصابة ومن المنتظر أن يحل بدلاً منه الفرنسي أنطوان جريزمان .

كورة أونلاين KORA ONLINE ومن المنتظر أن تبدأ المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة السابعة وخمسة وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة وخمسة وخمسين دقيقة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

وستنقل المباراة فقط وحصرياً على قناة بي إن سبورتس إتش دي 5 BEIN SPORTS HD 5 ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعتها عبر روابط البث المباشر التي سنرصدها لكم في السطور أدناه والاستمتاع بتجربة مشاهدة المباراة بجودة نقية.

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