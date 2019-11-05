KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر BARCELONA NOW كورة لايف WEEK MATCH رابط ماتش برشلونة NOW

كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا، وتأتي مباراة برشلونة وسلافيا براغ في الجولة الرابعة في المجموعة التي يتصدرها برشلونة ويسعى برشلونة لتعزيز الصدارة على ملعب كامب نو وسط جماهير برشلونة العاشقة للفريق الاسباني الذي يسعى بقوة للحصول على لقب دوري أبطال اوروبا بعد الاخفاق في أكثر من مناسبة بعد عام 2015.









مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ

يدخل برشلونة مباراة سلافيا براغ برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل ضد بروسيا دورتموند وفي حالة الفوز على سلافيا براغ يكون قد وصل برشلونة للنقطة العاشرة ليضمن الصعود للدور الثاني بشكل كبير جداً ونقدم لكم البث المباشر لمباراة برشلونة الذي يعاني من الغيابات ومن أبرز غيابات الليلة هي المهاجم الكبير لويس سواريز.













تشكيل الفريقين

إليكم تشكيل برشلونة وسلافيا براغ في مباراة اليوم:





برشلونة





حارس المرمى تير شتيجن

الدفاع جوردي ألبا – لنجليت – بيكية – سيميدو

الوسط فيدال – بوسكتس – دي يونج

الهجوم ميسي – جريزمان – ديمبلي









بث مباشر برشلونة اليوم





إليكم بث مباشر مباراة برشلونة وسلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر المقدم من شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لدوري أبطال اوروبا ومباراة برشلونة وسلافيا براغ وفي حالة انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث للعمل مرة أُخرى:



