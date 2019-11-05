نرمين ماهر تتألق بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"

أطلت الفنانة نرمين ماهر، بإطلالة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".



وخطفت نرمين الأنظار بإطلالتها، حيث ظهرت بلوك مميز والتقطت الصورة من أمام البحر وظهرت بإطلالة باللون الأحمر ونسقت مكياج ذو ألوان هادئة واعتمدت تسريحة شعر منسدله على كتفيها.



وتفاعل متابعي نرمين ماهر مع الصورة وعبروا عن إعجابهم الشديد بها من خلال خاصية التعليقات عبر موقع الصور إنستجرام.



نرمين ماهر تحقق نجاحًا كبيرًا بمشاركتها في مسلسل فكرة بمليون جنية



يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة الشابة نرمين ماهر كان دورها بمسلسل" فكرة بمليون جنيه"، والذي كان قد تم عرضه في السباق الدرامي الرمضاني المنصرم.



تفاصيل الشخصية التي جسدتها نرمين ماهر في مسلسل فكرة بمليون جنية



وقامت نرمين ماهر بتجسيد دور فتاة شعبية تدعى عبلة، وهي شخصية كوميدية، وكانت بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورها، ولاسيما وأنها أبدعت فيه، ويختلف بشكل كبير عما قدمته من قبل.



نبذة عن مسلسل فكرة بمليون جنية



المسلسل من بطولة كل من: علي ربيع، صلاح عبدالله، وصابرين وكريم عفيفي وإخراج وائل إحسان.



إطلالات نرمين ماهر تشعل الأجواء بالسوشيال ميديا



عودتنا نرمين ماهر، دائمًا على إطلالات تخطف الأنظار خلال حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، وينتظر محبيها جميع إطلالاتها وذلك، لمتابعة كل جديد في عالم الموضة، ولاسيما وأن نرمين ماهر تتبع دائمًا أسلوب التنوع والتجدد والأناقة.

