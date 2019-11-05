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«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:35 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة برشلونة ضد سلافيا براج، حيث ينتظر عشاق كرة القدم مباراة قوية بين برشلونة ضد سلافيا براج، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دروي أبطال أوروبا .

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موعد مباراة برشلونة ضد سلافيا براج اليوم في دوري أبطال أوروبا
ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد سلافيا براج على ملعب كامب نو، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019؛ في تمام الساعة 7:55 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:55 بتوقيت السعودية، والساعة 9:55 مساءً بتوقيت أبو ظبي .

القنوات الناقلة مباراة برشلونة ضد سلافيا براج اليوم في دوري أبطال أوروبا
تُذاع مباراة برشلونة ضد سلافيا براج حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا .

بث مباشر مباراة برشلونة ضد سلافيا براج في دوري الأبطال، وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد سلافيا براج على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد سلافيا براج في التشامبيونز عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش برشلونة ضد سلافيا براج .

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