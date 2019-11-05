رابط «كورة لايف» مشاهدة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر ماتش BRCELONA يلا شوت PLUS رابط مباراة برشلونة قناة beIN مفتوحة

يستعد ملعب الكامب نو في مدينة كتالونيا لأن يفتح أبوابه مساء يوم الثلاثاء الموافق 05 نوفمبر 2019 ميلاديًا، ليستقبل مباراة سلافيا براج أمام برشلونة في المباراة التي ستجمع بينها ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.









مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم 5 نوفمبر 2019، حيث تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة الإسبانية صوب ملعب كامب نو بعد قليل في مسابقة دوري أبطال أروبا، في أول مباراة من مباريات الإياب من مجمعات التشامبيوز ليج حيث في حالة فوز برشلونة على سلافيا براغ سوف يضع قدما في الدور القادم من مسابقة الأبطال.





حيث أن متابعي كرة القدم حول العالم على موعد مع مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ الثلاثاء 05/11/2019 في مباريات دوري أبطال أوروبا الجولة 4 ، وعبر هذا المقال سنتعرف على التفاصيل وموعد مباراة برشلونة وسلافيا براغ بدوري أبطال أوروبا 2020 فتابعوا معنا لمزيد من التفاصيل والأخبار.





تشكيلة البلوغرانا المتوقعة ضد براغ





حارس المرمى : شتيجن.





خط الدفاع : ألبا – لينجليت – بيكيه – سيميدو.





خط الوسط : دي يونج – فيدال – بوسكيتس – أرثور ميلو.





خط الهجوم : ديمبيلى – جريزمان – ميسي.





دكة البدلاء: اومتيتي ، ربرتو ، راكيتيش ، بيريز ، فاتي ، نيتو.





تنطلق مباراة برشلونة وبراغ اليوم الثلاثاء 05 – 11 -2019، بتمام الساعة 20:55 بتوقيت السعودية وبتمام الساعة 19:55 بتوقيت مصر، على قنوات beIN SPORTS HD 1.



