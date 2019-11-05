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مشاهدة مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:31 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يعود برشلونة الإسباني لمنافسات دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف اليوم الثلاثاء منافسه سلافيا براج التشيكي على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة.

 

تجمع المباراة بين برشلونة أول الترتيب برصيد 7 نقاط (2 فوز وتعادل واحد)، وبين الأخير براجا بنقطة واحدة فقط ( تعادل و2 خسارة).

 

وهناك منافسة قوية على المركز الثاني عندما يتواجه إنترميلان الإيطالي مع بوروسيا دورتموند الألماني في نفس المجموعة، وكلاهما يملك 4 نقاط.

 

موعد مباراة برشلونة اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة (21:55 بتوقيت الإمارات)، و(20:55 بتوقيت السعودية)، و(19:55 بتوقيت القاهرة)، و(17:55 بتوقيت جرينيتش).

 

وقد نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريراً مدعماً بالأرقام يوضح مدى تراجع مستوى برشلونة في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، وذلك بعد الهزيمة القاسية من ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

 

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة لم يحصد 22 نقطة أول أقل في نفس هذه الفترة منذ موسم 2005-2006، حيث حصد حينها 14 نقطة فقط، وكان يحتل المركز الثاني في سلم الترتيب، لكنه توج باللقب في نهاية الموسم.

 

كما لم يتلق برشلونة 3 هزائم في أول 11 مباراة بالدوري منذ موسم 2002-2003، ولم يحصد أقل من 7 نقاط خارج ميدانه منذ ذلك الموسم أيضاً.

 

وكان برشلونة قد حصد 31 نقطة في أول 11 مباراة خلال موسم 2017-2018 مع فالفيردي، وهذه أفضل انطلاقة في القرن الحادي والعشرين، وهو أكثر بـ9 نقاط مما حصده الفريق في الموسم الحالي.

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