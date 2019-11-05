«كورة اونلاين»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت BEIN رابط مباشر برشلونة جودة متعددة NQW

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ويتطلع ارنستو فالفيردي لمصالحة جماهير البلوجرانا اليوم الإثنين، من أجل الخروج من النفق المظلم في سوء النتائج الذي يعاني منه الفريق الكتالوني في الدوري المحلي، بعد أن تلقي خسارة مفاجأة بثلاثية أمام ليفانتي أبعدته عن قمة الترتيب.





التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام سلافيا براغ التشيكي:

حراسة المرمى: مارك أندى تير تشيجن

في خط الدفاع: جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت ، جوردى ألبا ، نيلسون سيميدو

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس ، فرينكى دى يونج، آرثور هينريك ميلو

في خط الهجوم: ليونيل ميسي ، لويس سواريز ، انطوان جريزمان





القناة الناقلة لمواجهة برشلونة وسلافيا براج

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري أبطال أوربا هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة برشلونة ضد سلافيا براج عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.





موعد مباراة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوربا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق على ملعب البارسا، يسعى البارسا فيها للفوز من أجل الصعود مبكرًا إلى دور الـ16.





ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لاحداث اللقاء كما يلي.

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