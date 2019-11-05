بعد قليل.. تركي آل شيخ يلقي كلمة من حفل "سهم" على "روتانا" خليجية

أعلن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن قناة "روتانا" خليجية ستذيع بعد قليل كلمة له، ألقاها خلال حفل "سهل"، والذي أشرف عليه.





حيث نشر تركي منذ دقائق منشورًا من خلال حسابه الرسمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "كلمة لي مباشرة بعد قليل في حفل سهم، الذي كان بإشراف مباشر مني، على روتانا خليجية".





تداول المنشور عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الدقائق الماضية، وعبروا عن استعدادهم لمشاهدة قناة "روتانا" خليجية، للاستماع إلى كلمة المستشار تركي آل شيخ.





وفي سياق آخر نشر المستشار تركي آل شيخ، مساء أمس، كلمات أغنية جديدة، من خلال حسابه عبر موقع "فيسبوك"، وتقول كلمات الأغنية:

"من العشم بأعاتبك

ومن باب المحبة

عايزك تسمعنى حبه

وتفهم قصدى ايه

بقى يعنى عشان بأحبك

يبقى رد الغلاوة

جرح وبعد وقساوه

قصرت معاك فى ايه !

ده مفيش حد اتعمله

ياحبيبى اللى إتعملك

حلف قلبك وقوله

بعد منى مين فاضلك !

راجع نفسك وفكر

قبل الزعل ما يكتر

مش عايز أشيل فى قلبى

وأبعد من غير ما أقولك".





نبذة عن المستشار تركي آل شيخ



