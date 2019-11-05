Advertisements
Advertisements
Advertisements

الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية أيضاً علي مقترح وزارة المالية بشأن تيسير إجراءات رد الضريبة علي القيمة المضافة، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة علي حل شكاوى المستثمرين وكبار المٌكلفين والتغلب علي المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي والتي تؤدي إلي تأخير رد الضريبة، ومن أهمها طول الفترة الزمنية التي يحتاجها كل من المُكلف ومصلحة الضرائب لتوفير المستندات اللازمة لرد الضريبة وفحصها، والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية يترتب عليها مبالغ ضريبية مطلوب ردها غير صحيحة.

وقد ارتآت وزارة المالية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بما يسمح للمنشأة التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات أوانتهاء المصلحة من فحصها أن تتقدم إلي المصلحة (المأمورية المختصة) بخطاب ضمان بنكي بقيمة مبلغ الضريبة محل طلب الرد.

وجاء ما سبق وفقاً لعدد من الضوابط والشروط من بينها، أن يكون الطلب المقدم مصحوباً بخطاب ضمان بقيمة مبلغ الضريبة المطلوب ردها وأن يكون قابلاً للتسييل والتجديد وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة والمستندات المؤيدة لسداد الضريبة، وألا يسبق لهذه المنشأة صدور حكم نهائي بإدانتها في قضية تهرب ضريبي، علي أن يقتصر الرد علي الحالتين الأولي والثانية فقط الواردتين بالمادة 31 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات والحالات الثلاث الأولي فقط الواردة بالمادة 30 من قانون الضريبة علي القيمة المضافة دون الإخلال بحق المصلحة في الرجوع علي المنشأة بشأن المبالغ التي تم ردها دون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة 68 من ذات القانون.

كما تمت الموافقة على التمويل الإضافي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودي الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ يوم

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

باريس سان جيرمان يجهز عرضا خرافيا لضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يومين

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ليفربول اليوم 5 نوفمبر: مطالبات بعدم إشراك محمد صلاح ضد جينك.. وتصريح مثير من مانى إلى الملك المصري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أجويرو يختار المرشح الأفضل للفوز بالكرة الذهبية

منذ 39 دقيقة

تصريح قوي للرئيس السيسي عن طريق الموت بشرم الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس اليوم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم

ساديو ماني يفاجئ محمد صلاح بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:29 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس اليوم

05:47 م

باريس سان جيرمان يجهز عرضا خرافيا لضم نجم ريال مدريد

07:24 م

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

09:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status