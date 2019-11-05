منة فضالي تشعل "إنستجرام" وهي تمارس الألعاب القتالية (فيديو)

ظهرت منة فضالي خلال الفيديو وهو تمارس فيه الألعاب القتالية، مرتدية ملابس رياضية، وعلقت منة على الفيديو قائلة: "القوة".



لاق الفيديو تفاعلا كبيرًا لدي جمهور منة فضالي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "جامد جدًا يا بطل"، وأضاف آخر: "في أحسن من كده عاش"، وفي السياق ذاته كتب متابع آخر: "عاش يا وحش".



يذكر أن أخر أعمال منة فضالي، مسلسل "أفراح إبليس2"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي عن قضايا الصعيد المتنوعة، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان محمود عبد الغني، جمال سليمان، صابرين، كمال أبو ريه، مني عبد الغني، محمد عادل، هنادي مهني، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج خالد الحجر.