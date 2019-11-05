عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منة فضالي تشعل "إنستجرام" وهي تمارس الألعاب القتالية (فيديو)

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:28 م
Advertisements
منة فضالي
منة فضالي
رشا عادل
Advertisements
نشرت الفنانة منة فضالي مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت منة فضالي خلال الفيديو وهو تمارس فيه الألعاب القتالية، مرتدية ملابس رياضية، وعلقت منة على الفيديو قائلة: "القوة".

لاق الفيديو تفاعلا كبيرًا لدي جمهور منة فضالي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "جامد جدًا يا بطل"، وأضاف آخر: "في أحسن من كده عاش"، وفي السياق ذاته كتب متابع آخر: "عاش يا وحش".

يذكر أن أخر أعمال منة فضالي، مسلسل "أفراح إبليس2"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي عن قضايا الصعيد المتنوعة، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان محمود عبد الغني، جمال سليمان، صابرين، كمال أبو ريه، مني عبد الغني، محمد عادل، هنادي مهني، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج خالد الحجر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منة فضالي فن الفجر الفني أجازة المولد النبوي

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ يوم

ساديو ماني يفاجئ محمد صلاح بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

أجويرو يختار المرشح الأفضل للفوز بالكرة الذهبية

منذ ساعة الا ربع

باريس سان جيرمان يجهز عرضا خرافيا لضم نجم ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ يوم

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يومين

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح قوي للرئيس السيسي عن طريق الموت بشرم الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس اليوم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار ليفربول اليوم 5 نوفمبر: مطالبات بعدم إشراك محمد صلاح ضد جينك.. وتصريح مثير من مانى إلى الملك المصري

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

منة فضالي بـ "هوت شورت" مثير في الساحل الشمالي

منة فضالي تشعل "سوشيال ميديا" بإطلاله مثيرة (صور)

بدء تصوير الجزء الثاني من "أفراح إبليس" الشهر المقبل

"فضالي" معتذره لجمهورها عن صورها بـ"المايوة": "الأمور لا تحدث بنفس الطريقة مرتين"

برموش صناعية وتي شيرت أبيض.. منة فضالي في إطلالة جديدة على "انستجرام"

ياسمين صبري تشعل "إنستجرام" بفستان تايجر أمام حمام السباحة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:29 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس اليوم

05:47 م

باريس سان جيرمان يجهز عرضا خرافيا لضم نجم ريال مدريد

07:24 م

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

09:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status