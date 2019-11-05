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خبير اقتصادي: المشروعات القومية تمول من خارج ميزانية الدولة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:28 م
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الدكتور علي الإدريسي
الدكتور علي الإدريسي
كساب أحمد
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قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة في الفترة الأخيرة قامت ببيع بعض الأراضي، ومن عائد هذه الأراضي قامت بالاستثمار في أراضي جديدة، والقروض التي حصلت عليها من الخارج، كان الهدف منها انشاء مشاريع استثمارية، من أجل خفض عجز الموازنة، وتحقيق عائد استثماري، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن المشروعات القومية تمول من خارج ميزانية الدولة.

وتابع "الإدريسي"، خلال حواءه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الدولة المصرية لديها خطة لاستغلال 14% من أراضي مصر، بدلًا من 7%، ولديها خطة لإنشاء مشروعات في سيناء المرحلة المقبلة بـ300 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الدولة تقوم بإنشاء طرق جديدة وفي نفس القوات قامت بصيانة الطرق القديمة، وهذا رفع مراكز مصر في مجال الطرق 90 مركزًا عالميًا، وقلل الحوادث بصورة كبيرة، متابعًا: "مينفعش يكون عدد اللي ماتوا في الحوادث أكثر من اللي ماتوا في حرب أكتوبر".
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الكلمات المفتاحية

ميزانية الدولة مشاريع استثمارية سيناء المشروعات القومية الحكومة

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