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باريس سان جيرمان يجهز عرضا خرافيا لضم نجم ريال مدريد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:24 م
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ريال مدريد وباريس سان جيرمان
ريال مدريد وباريس سان جيرمان
علاء خليف
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يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع أحد نجوم فريق ريال مدريد الاسباني خلال الموسم الحالي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة في جميع البطولات، وخاصة بطولة دوري أبطال أوروبا الهدف الأهم لناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي.

وذكر البرنامج الاسباني الشهير "الشيرنجيتو" أنباء عن تحرك إدارة نادي باريس سان جيرمان نحو العاصمة الاسبانية مدريد، وتحديدًا قلعة "سانتياجو برنابيو" من أجل حسم التعاقد مع واحد من أبرز لاعبي نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة وأن اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني للميرينجي بالوقت الحالي.

وأشار البرنامج الاسباني أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع البرازيلي فينسيوس جونيور جناح ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما ابتعد اللاعب عن حسابات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي، حيث يفضل الأخير الاعتماد على لاعبين آخرين أبرزهم جاريس بيل ورودريجو جوس.

وكان فينسيوس جونيور ضمن خطط نادي باريس سان جيرمان للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وخرج مقترح بدخول اللاعب ضمن صفقة انتقال مواطنه نيمار دا سيلفا إلي صفوف النادي الملكي، ولكن عدم حدوث صفقة نيمار واستمراره مع النادي الباريسي تسبب في بقاء اللاعب ضمن الريال.

فينسيوس جونيور من مواليد 12 يونيو لعام 2000 يبلغ عمره 19 عامًا، بدأ مسيرته في كرة القدم في عام 2006 عندما أخذه والده إلى أحد مكاتب فلامنغو الفرعية في حي موتوا في ساو غونسالو حيث كان يعيش، ولعب ضمن صفوف فلامنجو البرازيلي حتي 2017، انتقل بعدها لريال مدريد "ب" وتألق بشكل لافت للأنظار ليتم تصعيده للفريق الأول عام 2018.

لعب "جونيور" 22 مباراة مع ريال مدريد وسجل هدفين، لكنه تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا في مارس الماضي، مما تسبب في ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للنادي الملكي.

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فينيسيوس ريال مدريد وباريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

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