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«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر اليوم KOOORA GOAL بث مباشر برشلونة كورة لايف بدون تقطيع

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:24 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بث مباشر YALL LIVE مباراة برشلونة ضد سلافيا براج التشيكي، تابع لايف مباريات الليفر COOL KORA بدون تقطيع، حيث يستضيف الفريق الكتالوني نظيره سلافيا براج على ملعب "كامب نو" معقل البرسا اليوم الثلاثاء الموافق 5 – 11 – 2019 ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، تابع مباشرة مباراة البلوجرانا علي كورة ستار.

كورة أونلاينKORA ONLINE بث مباشر مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم الثلاثاء، حيث يتصدر فريق البرسا جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين، وتعادل، بينما يتساوي فريقي انتر ميلان الإيطالي، وبوروسيا دورتموند الألماني برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويتذيل سلافيا براج ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

موعد مباراة برشلونة ضد سلافيا براج اليوم الثلاثاء YALLA SHOOT:

تابع بث مباشر KORA4HD مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث تبدأ أحداث المباراة القوية بين برشلونة بقيادة ليونيل ميسي وفريق سلافيا براج التشيكي في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مدينة القاهرة KORA4LIVE، بينما تنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، حيث يسعي فريق برشلونة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الـ 3 لتأمين صدارة المجموعة.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وسلافيا براج على كول كورة COOL KORA:

بث مباشر KORA4GOAL لمباريات دوري أبطال أوروبا، من المتوقع أن يبدأ برشلونة مباراة سلافيا براج بتشكيل مكون من: تير شتيجن - سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه - جوردي ألبا - فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس – أرتور - ليونيل ميسي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان، بينما سيبدأ الفريق الضيف بتشكيل مكون من: أوندري كولار - فلاديمير كوفال - أوندري كوديلا - دافيد هوفوركا - يان بوريلا - بيتر شيفتشيك - توما سوتشيك - لوكا ماسوبوست - نيكولا ستانسيو - بيتر أولاينكا - ستانيسلاف تيكل، شاهد لايف مباراة اليوم على رابط YOU TUBE

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد سلافيا براج KORA4HD:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة برشلونة ضد سلافيا براج اليوم الثلاثاء 5 – 11- 2019 علي قناة بي إن سبورتس HD 1 بتعليق عربي مميز للجزائري (حفيظ دراجي)، كما ستكون المباراة متاحة عبر قناة RMC SPORT 2، ويوفر موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر KORA ONLINE لمباريات دوري أبطال أوروبا، تابع لايف مباراة برشلونة (MESSIE) علي رابط الاسطورة LIV7HD بدون تقطيع.

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