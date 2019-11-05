يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش البارسا الآن NOW
يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة وسلافيا
براج التشيكي ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا ، في مباراة سيقودها
الحكم الإنجليزي مايكل اوليفير، في لقاء سهل للبارسا يسعي فيه البلوجرانا للعودة للمسار
الصحيح، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة
بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وسلافيا براج التشيكي YALLA SHOOT.
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ONLINE موعد مباراة برشلونة وسلافيا براج التشيكي بدوري
أبطال أوروبا
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LIVE يستضيف ملعب كامب نو معقل البارسا مباراة برشلونة
وسلافيا براج في تمام الساعه الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والتاسعه إلا خمس
دقائق بتوقيت السعودية والعاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسابعه إلا خمس دقائق
بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط
متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وسلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا KOORA GOAL.
KOORA
STAR القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسلافيا براج التشيكي
بدوري أبطال أوروبا
YALLA
SHOOT تقام مباراة برشلونة وسلافيا براج في تمام الساعه
الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والعاشرة
إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسابعه إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء
عبر قناة beIN
Sport HD 1 الناقل
الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر
وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.
وكان برشلونة قد خسر لقاء الدوري الإسبانى
الأخير أمام ليفانتى بنتيجة 3_1 مما جعل هناك إنتقادات كبيرة للمدرب الإسبانى أرنستو
فالفيردى للفريق، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع
وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وسلافيا براج التشيكي YALLA SHOOT.
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STAR ويحتل برشلونة الإسبانى صدارة المجموعه السادسة ببطولة
دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط بينما يحتل إنتر ميلان الإيطالي المركز الثانى برصيد
4 نقاط بينما في المركز الثالث بوروسيا دورتموند برصيد 4 نقاط وفي المركز الأخير يأتي
سلافيا براج برصيد نقطة واحدة