«يلا شووت» مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة beIN SPORTS YOUTUBEمجانا

مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم الثلاثاء 2019/11/5 في الجولة الرابعة بدورى ابطال اوروبا جدول المجموعة السادسة من دورى ابطال اوروبا ، موعد مباراة برشلونة سلافيا براج القادمة أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وأوقعت القرعة بالمجموعة السادسة النارية كلا من فريق برشلونة وأنتر ميلان وبروسيا دورتموند وسلافيا براج، وتعد هذه المجموعة من أقوى وأشرس المجموعات المشاركة حيث تجمع بين ثلاث فرق مرشحين بقوة للفوز باللقب، ويتشارك جميع الأندية على حصد أكبر عدد من النقاط بفرص متساوية من أجل حسم العبور حيث يتأهل الأول والثانى فقط من كل مجموعة.









تقام مباراة الجولة الرابعة في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 5/11/2019، ويستضيف فريق برشلونة منافسه سلافيا براج على ملعب الكامب نو، ويأمل البارسا في تحقيق الانتصار وتأكيد تأهله والابتعاد بالقمة، فيما يلعب فريق سلافيا براج على أمال التمسك بالفرصة الأخيرة ومواصلة التواجد في المنافسة، وسوف نقدم لكم موعد مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم والقنوات الناقلة أيضًا.









موعد مباراة برشلونة وسلافيا براغ

يخوض فريق برشلونة الإسباني لقاء الجولة الرابعة في المجموعة السادسة بدوري الأبطال، ويأمل البلوجرانا في تحقيق الفوز بالمباراة المرتقب والحاسمة، كما يسعى البارسا في تأكيد تفوقه وضمان تأهله والابتعاد بالقمة، ويطمح الفريق الكتالوني في مصالحة جماهيره الغابة وتقديم له رد اعتبار جزئي والفوز في المباراة النارية.









ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة السادسة من الفوز في لقاءين والتعادل في مباراة حتى الأن، وكانت مباراة الجولة الماضية أمام فريق سلافيا براج على أرضه وبين جماهيره قد انتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 2-1، وكان برشلونة قد تلقى هزيمة قاسية للغاية على يد فريق ليفانتى في الجولة الماضية بالدوري الإسباني بنتيجة 3-1 .



