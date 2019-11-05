انتظام صرف معاشات نوفمبر في يومها الخامس على التوالي

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام صرف معاشات نوفمبر فى يومها الخامس على التوالى، حيث استعرضت والىـ تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات صندوقي التأمينات الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر نوفمبر على مدى ساعات اليوم والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الخامس على التوالى، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء ٥ من نوفمبر 3مليون 553 الف حركة صرف بقيمة إجمالية 5مليار 280 مليون جنيه.





وسجلت ماكينات الصرافات الآلية مليون و504 ألف حالة بقيمة مليار 835 مليون جنيه ومن منافذ صرف البريد مليون 417الف حالة صرف بقيمة 2مليار 415 مليون جنيه ومن منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص تم تسجيل 632 الف حالة صرف قامت بصرف مليار و30 مليون جنيه.





وجديرا بالذكر فإن وزارة التضامن الاجتماعى بدأت اليوم الثلاثاء فى صرف معاشات شهر نوفمبر المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى والتى تبلغ قيمتها 6.14 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.32 مليون قائم بالصرف، كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح الخميس السابع من نوفمبر بدلًا من يوم الأحد العاشر من ذات الشهر لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه، نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوى الشريف.



