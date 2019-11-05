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رئيس هيئة قضايا الدولة: لن نجد مناسبة أعظم من مولد النبي للاحتفال

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:13 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
هدير حمزة
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استهل المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، كلمته خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، بنادي مستشاري قضايا الدولة بالترحيب بالحضور.

وقال رئيس الهيئة: لن نجد أعظم من هذه الذكرى للاحتفال، ويملؤنا الفخر أننا من أتباع النبي محمد صلي الله عليه وسلم، ويكفي أن الغرب انتهوا إلي أن أعظم عظماء التاريخ هو رسول الله.

وتابع، أن النبي أسس بناية عظيمه نسير عليها اليوم، مختتما: "حبيبي يا رسول الله، فأنت خير الخلق ومرشد الأمة". 

جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف، بنادي مستشاري قضايا الدولة، تحت رعاية المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد خليفة رئيس النادي، وبحضور مستشاري الهيئة وأعضاء النادي.
 
والجدير بالذكر، أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رئيسا لهيئة قضايا الدولة اعتبارا من 25 أغسطس 2019. 

كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حسين عبده خليل حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لما بذله من جهد وتفان فى تحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون ليكون مثالًا فى إعلاء المصلحة الوطنية، مشيدًا فى هذا الصدد بالتاريخ العريق للقضاء المصرى الشامخ.

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