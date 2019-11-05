Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الدفاع السعودية: اتفاق الرياض يأتي تتويجا لجهود المملكة لتحقيق الأمن باليمن

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:02 م
Advertisements
نائب وزير الدفاع السعودي
نائب وزير الدفاع السعودي
حلمي رمضان
Advertisements

قال  الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، إن اتفاق الرياض يأتي؛ تتويجا لجهود المملكة، التي قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

وتم توقيع اتفاق الرياض، في وقت سابق من اليوم، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية حريصة على وحدة واستقرار اليمن، وسيفتح اتفاق الرياض الآفاق إلى الحل السياسي المنشود.

وقال بن سلمان، إننا سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي، وهدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية

هذا وكانت قد بدأت مراسم التوقيع على اتفاق الرياض، في وقت سابق من اليوم، بحضور ولي العهد السعودي، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي.

وتم التوقيع رسميا، على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية ملك الممكلة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويشهد مراسم التوقيع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الذي وصل والوفد المرافق له إلى الرياض، بعد ظهر الثلاثاء.

وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الإمارات لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية، كما يشهد توقيع الاتفاق عدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

جهود المملكة اليمن المملكة السعودية الرياض الدفاع الأمن اتفاق الرياض

أخبار تهمك

تصريح قوي للرئيس السيسي عن طريق الموت بشرم الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ يوم

ساديو ماني يفاجئ محمد صلاح بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس اليوم

منذ 33 دقيقة

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يلمح لاقتراب صفقة القرن من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ يوم

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ليونيل ميسي يتغزل في أنتونيلا بطريقة مثيرة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أخبار ليفربول اليوم 5 نوفمبر: مطالبات بعدم إشراك محمد صلاح ضد جينك.. وتصريح مثير من مانى إلى الملك المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يوم

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ولي العهد يغادر الإمارات.. ومحمد بن زايد يودعه

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يصل إلى جدة

الملك سلمان يبحث مع ولي عهد أبوظبي التطورات على الساحة اليمنية

محمد بن زايد يغادر جدة بعد زيارة أخوية للسعودية

ولي عهد أبوظبي يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي

وزير الإعلام اليمني يعلن التوقيع على اتفاق الرياض "الثلاثاء"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:32 ص

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

04:29 م

بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس اليوم

05:47 م

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

01:36 م

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

09:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status