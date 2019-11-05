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إنتشال جثة صياد بسد سيدي البراق في نفزة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:01 م
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صورة توضيحية
صورة توضيحية
مروى الجلاصي
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تمكن أعوان فريق الغوص التابع للادارة الجهوية للحماية المدنية بباجة اليوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2019، من العثور على جثة صياد وانتشالها من أعماق سد سيدي البراق بمعتمدية نفزة. 

وكان الصياد قد غرق مساء أمس، إثر انقلاب قارب كان على متنه رفقة صياد ثان، تمكن من النجاة ونجح في الخروج من السد سباحة.
 
وقد تمّ إخراج الجثة ووضعها على ذمة النيابة العمومية، التي ستقرر الإجراءات اللازمة قبل الدفن.
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