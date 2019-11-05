بإطلالة رياضية.. منة فضالي تشعل "إنستجرام" بأحدث ظهور لها

تحرص الفنانة منة فضالى على مشاركة محبيها بصور من يومياتها الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصى، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت صورة جديدة لها، ظهرت فى الصورة وهى داخل الجيم، وكانت مرتدىة "تى شيرت"، باللون الأبيض بأكمام قصيرة، وبنطلون باللون الأسود مخطط باللون الأبيض، وحذاء باللون الأبيض والأزرق الفاتح، وترتدى قفازات باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت "ميك أب" بشكل هادئ يتناسب مع إطلالتها الرائعة، فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل متابعيها.



وفى سياق آخر، يشار إلى أن منة شاركت مؤخرا في الجزء الثاني من مسلسل" قيد عائلي"، والجزء الأول من المسلسل تم عرضه قبل شهر رمضان، والمسلسل بطولة عزت العلايلي، صلاح عبد الله، وميرفت أمين، وبوسي، صبرى فواز، ودينا فؤاد، والمسلسل وهو من تأليف ميشيل نبيل، ومحمد رجاء، ومن إخراج تامر حمزة.



يذكر بالذكر أن منة فضالي تشارك حاليا في فيلم "ماكو"، والفيلم من بطولة كل من ناهد السباعي، قصى خولي، سارة الشامى، خالد أنور، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

