نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 5/11/2019





رصدت بوابة الفجر أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، حيث شهدت مجموعة من الأحداث المتعددة والتي كان من أبرزها.





واصلت أسعار الذهب التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتهبط بشكل كبير مع عودة التفاؤل حول المحادثات التجارية بين واشنطن والصين، مما دعم أسعار الدولار ومؤشرات أسواق المال.





وافق مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر، اليوم الثلاثاء بشكل مبدئي على الإستحواذ على حصة ببنك في كينيا.





يستعد بنك مصر لإطلاق 3 مكاتب تمثيلية في الصومال وكينيا وتنزانيا، بجانب 15 فرع في مجموعة من الدول الأفريقية.





أكدت وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر الحالي في المواعيد المُعتادة من ٢٤ إلى ٢٨ من كل شهر.





إختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات المؤشرات مدفوعة بمشتريات الأجانب بالإضافة الي ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي والذي حقق سعر 84 جنيه اليوم .





وقع، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندسة هالة عادل زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية والشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذى لهيئة الربط الخليجى مذكرة تفاهم واتفاقيتى سرية البيانات والمعلومات بين كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الربط الخليجى لمشروع ربط شبكتى مصر والأردن بشبكة الربط الخليجى.









أقرت البورصة المصرية، اليوم أن يكون يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر الجارى، إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف.





أعرب عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية " تحت عنوان الرؤية المستقبيلة لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة" عن سعادته بقيام دكتور محمد معيط وزير المالية بالإعلان عن إنطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.









التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بوفد من الجهات المانحة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، برئاسة فيكتور كيسوب، نائب المدير التنفيذي للبرنامج، والذى يختص بتعزيز التنمية المستدامة للبلدان والمدن في المجالات الاجتماعية والبيئية.





أشاد المشاركون فى المؤتمر الخامس والثلاثين للاتحاد الافريقي لتمويل الإسكان، والذى يعقد حاليا بجنوب أفريقيا تحت عنوان " توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل في أسواق الإسكان العالمي"، ببرنامج الإسكان الاجتماعى، الذى تنفذه الدولة المصرية حاليا.





أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية وضع البئرين الاستكشافيين "بلطيم جنوب غرب -1 وبلطيم جنوب غرب -2" بمنطقة دلتا النيل على خريطة الإنتاج بمعدلات إنتاج تصل إلى حوالى 190 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 1300 برميل متكثفات يومياً .









ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال أول 9 اشهر من العام الحالي بنحو 7% لتسجل ما قيمته 1.261 مليار دولار مقارنة بنحو1.177 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، متصدرة الحجم الأكبر من صادرات قطاع المنسوجات.





قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن طروحات شركات القوات المسلحة بالبورصة ليست الدعوة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي.













نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 5/11/2019.