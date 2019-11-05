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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد جينك اليوم 5/11/2019 في دوري ابطال اوروبا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:49 م
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ليفربول ضد جينك
ليفربول ضد جينك
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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد جينك في دوري ابطال اوروبا

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي مضيفه جينك البلجيكي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 10 مساءًا، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

ونستعرض لكم اليوم التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد جينك في دوري ابطال اوروبا:-

ومن المتوقع أن يبدء ليفربول مباراته أمام جينك بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - أندى روبرتسون.

خط الوسط: جورجينو فينالدوم - فابينهو - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينيو - محمد صلاح.

ومن المتوقع أن يبدء جينك مباراته أمام ليفربول بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جايتان كوكي.

خط الدفاع: يواكيم مالي - سيباستيان ديواسيت - كارلوس كويستا - كاسبر دي نوري.

خط الوسط: إيتو - باتريك هروشوفسكي - ديريس فوتيرز - ديوميرسي ندونجالا.

خط الهجوم: ساماتا - بول أونواشا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني فى جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل جينك المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويسعى ليفربول لتكرار تفوقه على جينك بعدما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جمعتهما منذ أسبوعين في بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري ابطال اوروبا.
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