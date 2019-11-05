التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد جينك اليوم 5/11/2019 في دوري ابطال اوروبا

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد جينك في دوري ابطال اوروبا





يواجه فريق ليفربول الإنجليزي مضيفه جينك البلجيكي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 10 مساءًا، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.





ونستعرض لكم اليوم التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد جينك في دوري ابطال اوروبا:-





ومن المتوقع أن يبدء ليفربول مباراته أمام جينك بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: أليسون.





خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - أندى روبرتسون.





خط الوسط: جورجينو فينالدوم - فابينهو - جوردان هندرسون.





خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينيو - محمد صلاح.



