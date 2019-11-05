اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-11-2019 في لبنان
استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-11-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
|
عيار الذهب
|
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ليرة لبنانية
|
اسعار الذهب عيار 24
|
|
48.07$
|
72.677
|
سعر الذهب عيار 22
|
|
44.07$
|
66.621
|
اسعار الذهب عيار 21
|
|
42.508$
|
63.594
|
اسعار الذهب عيار 18
|
|
54.07$
|
54.508
|
سعر الذهب عيار 14
|
|
42.395$
|
42.196
|
سعر الذهب عيار 12
|
|
36.338$
|
36.168
|
اسعار أوقية الذهب
|
|
2.260.243$
|
2.249.652
|
اسعار جنيه الذهب
|
|
508.749$
|
506.365
|
اسعار كيلو الذهب
|
|
72.676.638$
|
72.336.088
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار
24
|
4
نوفمبر
|
42.196
|
54.253
|
63.296
|
72.336
|
3 نوفمبر
|
42.302
|
54.389
|
65.454
|
74.518
|
2 نوفمبر
|
42.322
|
54.415
|
64.484
|
73.552
|
1 نوفمبر
|
42.265
|
54.342
|
63.845
|
72.963
|
31أكتوبر
|
42.027
|
55.035
|
65.041
|
74.330