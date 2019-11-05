استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-11-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-11-2019 في لبنان

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 54.508 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 63.594 بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 72.677 بـ ليرة لبنانية .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 36.168 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-11-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-11-2019 في لبنان





ع يار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ ليرة لبنانية اسعار الذهب عيار 24 48.07$ 72.677 سعر الذهب عيار 22 44.07$ 66.621 اسعار الذهب عيار 21 42.508$ 63.594 اسعار الذهب عيار 18 54.07$ 54.508 سعر الذهب عيار 14 42.395$ 42.196 سعر الذهب عيار 12 36.338$ 36.168 اسعار أوقية الذهب 2.260.243$ 2.249.652 اسعار جنيه الذهب 508.749$ 506.365 اسعار كيلو الذهب 72.676.638$ 72.336.088

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان

اليوم عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24 4 نوفمبر 42.196 54.253 63.296 72.336 3 نوفمبر 42.302 54.389 65.454 74.518 2 نوفمبر 42.322 54.415 64.484 73.552 1 نوفمبر 42.265 54.342 63.845 72.963 31أكتوبر 42.027 55.035 65.041 74.330

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-11-2019 في لبنان