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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-11-2019 في لبنان

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:53 م
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بوابة الفجر
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استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-11-2019   مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-11-2019  في لبنان

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،54.508  بـ ليرة لبنانية  ، والذهب "عيار21"، 63.594  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" 72.677  بـ ليرة لبنانية  .

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 36.168  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-11-2019  في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

 اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-11-2019  في لبنان


عيار الذهب


سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

اسعار الذهب عيار 24

 

48.07$

72.677

سعر الذهب عيار 22

 

44.07$

66.621

اسعار الذهب عيار 21

 

42.508$

63.594

اسعار الذهب عيار 18

 

54.07$

54.508

سعر الذهب عيار 14

 

42.395$

42.196

سعر الذهب عيار 12

 

36.338$

36.168

اسعار أوقية الذهب

 

2.260.243$

2.249.652

اسعار جنيه الذهب

 

508.749$

506.365

اسعار كيلو الذهب

 

72.676.638$

72.336.088

 ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

 تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان

اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

4 نوفمبر

42.196

54.253

63.296

72.336

3 نوفمبر

42.302

54.389

65.454

74.518

2 نوفمبر

42.322

54.415

64.484

73.552

1 نوفمبر

42.265

54.342

63.845

72.963

31أكتوبر

42.027

55.035

65.041

74.330

  اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-11-2019  في لبنان


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