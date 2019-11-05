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“كورة أون لاين“ مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY اونلاين PLUSرابط ماتش برشلونةNOW

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:57 م
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بوابة الفجر
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كورة أون لاين بث مباشر مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم الثلاثاء 2019/11/5 في الجولة الرابعة  بدورى ابطال اوروبا جدول المجموعة السادسة من دورى ابطال اوروبا ، موعد مباراة برشلونة  سلافيا براج القادمة أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وأوقعت القرعة بالمجموعة السادسة النارية كلا من فريق برشلونة وأنتر ميلان وبروسيا دورتموند وسلافيا براج، وتعد هذه المجموعة من أقوى وأشرس المجموعات المشاركة حيث تجمع بين ثلاث فرق مرشحين بقوة للفوز باللقب، ويتشارك جميع الأندية على حصد أكبر عدد من النقاط بفرص متساوية من أجل حسم العبور حيث يتأهل الأول والثانى فقط من كل مجموعة.

يسعى برشلونة الإسباني لمصالحة جماهيره بعد كبوته المحلية السبت أمام ليفانتي بخسارته 1-3، عندما يستضيف سلافيا براغ التشيكي ضمن المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتشهد المجموعة أيضاً لقاءً مرتقباً بين بوروسيا دورتموند الألماني وضيفه إنتر ميلان الإيطالي.

وسيفتقد النادي الكاتالوني غداً مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز الذي كان تسبب في الجولة الماضية بتسجيل النيجيري بيتر أولاينكا هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه التشيكي، منح برشلونة الفوز بنتيجة 2-1.

ويغيب سواريز لإصابة في ربلة الساق اليمنى تعرّض لها السبت أمام ليفانتي. وسيأمل فريقه في تحقيق فوز يقربه من دور الـ16 في المجموعة التي تعد الأصعب في الدور الأول هذا الموسم.

ويتصدر برشلونة مع سبع نقاط حالياً، بفارق ثلاث نقاط عن كل من إنتر الثاني ودورتموند الثالث، بينما يتذيل سلافيا براغ الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي المباراة الثانية، يتوعد بوروسيا دورتموند ضيفه إنتر ميلان بثأر لخسارته صفر-2 ذهاباً. ويدخل وصيف الدوري الألماني مباراة الغد ساعيا الى البناء على تقدمه الى المركز الثاني في البوندسليغا في نهاية الأسبوع، بعد الفوز على فولفسبورغ بثلاثية نظيفة، ليصبح بعيدا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ.

لكن طموح دورتموند قد يواجه أكثر من عائق، أهمها أنّ قائمة لاعبيه المصابين باتت طويلة، وأنّ خصمه المتألق في الموسم الحالي مع مدربه أنطونيو كونتي لا يخفي رغبته بالعودة إلى احتلال مكانته بين كبار القارة.

وجرّت خسارة مباراة الذهاب معها الكثير من الانتقادات للاعبي دورتموند وعلى رأسهم يوليان براندت حيث حمّله القائد السابق للفريق ميكايل رومينيغه المسؤولية أمام منافسه الرئيسي في المجموعة، وقال "عادة لا ألوم لاعباً محدداً، لكن يوليان براندت في المباراة ضد إنتر ميلان كان أشبه بلاعبي الفئة الثالثة للصغار".

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