القومي يتعادل مع العياط في مؤجلات القسم الثالث



اتتهت منذ قليل، مباراة القومي والعياط بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي مياه القاهرة ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني بالمجموعة الخامسة للقسم الثالث.



تقدم العياط عن طريق لاعب هشامه بدر في الدقيقة 8 وأدرك القومي التعادل عن طريق عن طريق عبد الغني عصام في الدقيقة 78 من عمر المباراة.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد العياط الي نقطتين ليصعد للمركز الثالث عشر ويرتفع رصيد القومي الي 6 نقاط ليصعد الي المركز الخامس.



ترتيب المجموعة الخامسة:



1) الدخان 9 نقاط

2) الاتصالات 9 نقاط

3) جولدي 9 نقاط

4) أبو النمرس 7 نقاط

5) القومي 6 نقاط

6) جينيس 6 نقاط

7) حلوان العام 6 نقاط

8)الصف 6 نقاط

9) بشتيل 5 نقاط

10) أكتوبر 4 نقاط

11) المعادي 4 نقاط

12) البدرشين 3 نقاط

13) العياط نقطتين

14) الصيد نقطتين

