دمنهور يفوز علي الاوليمبي ويتصدر قمة الممتاز "ب"



خطف فريق دمنهور فوز غاليا وثمينا خارج ملعبه علي فريق الأوليمبي ضمن لقاءات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني.



بدأ دمنهور المباراة بتشكيل مكون من : عمرو الصعيدي، أحمد درة ،زيدان أسماعيل ، علي العربي ، إسلام رمضان ،رجب العربي ، رضوان يوسف ،محمود فتحي، وحيد محسن، عمارمحمد، أحمد العوضي.



بينما بدأ الاوليمبي بتشكيل مكون من : عادل يحيي ، أحمد صالح، أسامة رجب ،علاء عبدالعظيم ،محمدرجب، طه ابراهيم، ربيع يسري، إسلام الفار، مروان شاهين ،عبدالله الرويني ،إستيفين أشلي.



وأحرز هدف دمنهور عمار شرف الدين فى الدقيقة ٨ من رأسية من عرضية بالمقاس للظهيرالايسر اسلام رمضان



وبهذ الفوز رفع فريق دمنهور رصيد إلى 7 نقاط، بالمركز الاول للمجموعة الثالثة متساويا في نفس رصيد النقاط مع فاركو، بينما تجمد رصيد الأوليمبي بدون اي رصيد من النقاط في قاع جدول المجموعة الثالثة.

المباراة أدارها تحكيما محمدالحنفي من منطقة القاهرة.