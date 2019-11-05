الأمم المتحدة: انتهاكات خطيرة في الجولة الثانية للاحتجاجات العراقية





أفادت الأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع انتهاكات خلال الموجة الثانية من الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة العراقية خلال موجتها الثانية، والتي انطلقت في 25 أكتوبر.





كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن أجهزة الأمن أبدت قدرا أكبر من ضبط النفس خلال تلك الفترة.





أوضح بيان للأمم المتحدة في العراق (يونامي)، بمناسبة إطلاق التقرير الثاني الخاص حول الاحتجاجات، التي انطلقت أوائل الشهر الماضي، أن "يونامي رصدت تواصل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وإساءات خلال الموجة الثانية من المظاهرات، والتي بدأت في 25 أكتوبر".





وتابع أن التقرير أن "العنف خلال الفترة من 25 أكتوبر، وحتى 4 من الشهر الجاري، تسب في مقتل 97 شخصا آخرين وجرح الآلاف".





وأضاف البيان "بالرغم من إظهار قوات الأمن العراقية قدرا أكبر من ضبط النفس مقارنة بالشهر الماضي، وخصوصا في بغداد، فإن الاستخدام غير القانوني للأسلحة المميتة والأقل خطورة من جانب القوات والعناصر المسلحة يسترعي الانتباه العاجل".





ونقل البيان عن ممثلة الأمم المتحدة بالعراق، جينين هينس بلاسخارت، أن "الإغلاق غير المعلن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي... يعد تجاوزا على حرية التعبير".





هذا وكانت قد اندلعت احتجاجات عراقية منذ مطلع أكتوبر الماضي، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني.

وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، ووصل عدد القتلى إلى حوالي 200 شخصا بضمنهم أفراد من قوات الشرطة منذ بدء المظاهرات، وأصيب حوالي ستة آلاف شخص بجروح خلال المظاهرات، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الانترنت.

وتعتبر هذهِ الاضطرابات الأكثر فتكا في العراق منذ انتهاء الحرب الأهلية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر 2017، وتم تأجيل التظاهرات لفترة لأجل مراسيم الزيارة الأربعينية للامام الحسين، ثم تجددت في يوم الجمعة 25 أكتوبر، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مساء السبت 26 أكتوبر، عن مقتل 63 شخصاً وإصابة 2592 بجروح في تظاهرات اليومين الماضيين.



