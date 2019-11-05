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التفطّن إلى 200 كلغ من اللحوم المصابة بالسلّ بمسلخ قرمبالية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:38 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تفطّن الطبيب المباشر و المسؤول عن مراقبة المواشي بالمسلخ البلدي بقرمبالية، ليلة أمس، إلى وجود لحوم عجل مصاب بداء السلّ.

وقد أفادت بعض المصادر، بأن الطبيب تفطّن إلى وجود حوالي 200 كلغ من لحوم العجل، تمّ ذبحه داخل المسلخ، وهو مصاب بمرض السلّ، حسب المعاينة الأولية.

وإثر التفطن للحوم المصابة بالسلّ، تم الاذن بحجز كامل اللحوم المريضة بالتنسيق مع وحدات شرطة البلدية، و اتخاذ كل التدابير المعمول بها.
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