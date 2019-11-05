Advertisements
Advertisements
Advertisements

فوز طوخ والعبور والسكة الحديد والشمس وتعادل بطا والشرطة بالقسم الثالث

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
أسفرت نتائج الجوله الخامسة للمجموعة السادسة للقسم الثالث والتي أقيمت اليوم السبت عن فوز فريق العبور على فريق سراى القبة بثلاثة أهداف نظيفة سجل الأهداف بدوى سعيد وكريم حسن وعبد العزيز السيد.

وفاز فريق طوخ على فريق الأميرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل الأهداف طوخ إسلام فتحي هدفين ومحمد عباس هدف

وحقق فريق الشمس الفوز خارج ملعبة بهدف على فريق المرج، وتعادل فريق بنها مع فريق شباب بطا، والبلاستيك مع فريق بهتيم بدون أهداف.

وتعادل فريق الشرطة مع فريق الغابة بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الغاية.

السكة الحديد يهزم التأمين

وفاز فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف.

وخاض فريق مصر للتأمين المباراة بتشكيل يتكون من: محمود جمال، حسان جمال اسماعيل، إسلامحمدي، سعد عبدالله، أحمد يأسر، محمد سليمان، سرباك اوديور، شهاب الدين محمد، عمرو سعيد، أحمد محمد حافظ، محمد زكي.

البدلاء : توفيق أيوب، عبد الرحمن محمد، محمد السيد عبد المنعم، جلال محمد السيد، عماد محمد سيد، أحمد مصطفى ، مصطفى عمر فهمي.

ولعب فريق السكة بتشكيل ضم ، إبراهيم شعللها، مصطفى عبد ربه، أحمد علي، محمود أكمل، محمد عبد الفتاح شولا، طه زين العابدين، عبد العليم السيد، محمد رمزي، أحمد عبد المنعم كشرى، فوزي الكاشف، مصطفى جعفر.

البدلاء : محمد جمال، المتولى محمود، فتحي مجدى، مصطفى جلال، يأسر رضا، محمد أحمد ريعو، حسن بشندى.


انتهى الشوط الأول بتقدم فريق السكة الحديد بهدف مصطفى جعفر من ضربة جزاء في الدقيقة 35 من الشوط الأول، وأضاف الهدف الثاني محمد رمزي من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وسجل عماد محمد هدف التأمين في الدقيقة 35 من الشوط الثاني.

وطرد الحكم محمد رمزي لاعب السكة في الدقيقة الأخيرة من المباراة لحصوله على الإنذار الثاني.


أدار اللقاء الحكم أحمد عبد الله، ويعاونه أحمد الفأا مساعد أول، وكريم عباده مساعد ثانى، وجاء مجدى شديد مراقبا للحكام، يوسف الروبى مراقبا للمسابقات.

وحضر مجلس إدارة نادى السكة الحديد بقيادة محمد عيد رئيس النادي ومحمد نافع المشرف على الفريق.


ترتيب المجموعة السادسة

1- بطا 10 نقاط
2- الشمس 10 نقاط
3- السكة 9 نقاط
4- الشرطة 9 نقاط
5- الغاية 7 نقاط
6- ألماظة 7 نقاط
7- مصر للتأمين 7 نقاط
8- طوخ 7 نقاط
9- بهتيم 7 نقاط
10 العبور6 نقاط
11- البلاستيك 4 نقاط
12- بنها 4 نقاط
13- الأميرية 3 نقاط
14- المرج نقطة وحيدة
15- سراى القبة بدون نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يوم

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ يوم

رينيه فايلر يعود إلى سويسرا

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يلمح لاقتراب صفقة القرن من ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ أقل من ساعتين

تصريح قوي للرئيس السيسي عن طريق الموت بشرم الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

ليونيل ميسي يتغزل في أنتونيلا بطريقة مثيرة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 10 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

منذ حوالي 5 ساعات

ساديو ماني يفاجئ محمد صلاح بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أخبار ليفربول اليوم 5 نوفمبر: مطالبات بعدم إشراك محمد صلاح ضد جينك.. وتصريح مثير من مانى إلى الملك المصري

منذ أقل من ساعة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:32 ص

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

04:29 م

ساديو ماني يفاجئ محمد صلاح بتصريح من العيار الثقيل

03:32 م

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

01:36 م

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

09:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status