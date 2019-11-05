فوز طوخ والعبور والسكة الحديد والشمس وتعادل بطا والشرطة بالقسم الثالث

أسفرت نتائج الجوله الخامسة للمجموعة السادسة للقسم الثالث والتي أقيمت اليوم السبت عن فوز فريق العبور على فريق سراى القبة بثلاثة أهداف نظيفة سجل الأهداف بدوى سعيد وكريم حسن وعبد العزيز السيد.



وفاز فريق طوخ على فريق الأميرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل الأهداف طوخ إسلام فتحي هدفين ومحمد عباس هدف



وحقق فريق الشمس الفوز خارج ملعبة بهدف على فريق المرج، وتعادل فريق بنها مع فريق شباب بطا، والبلاستيك مع فريق بهتيم بدون أهداف.



وتعادل فريق الشرطة مع فريق الغابة بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الغاية.



السكة الحديد يهزم التأمين



وفاز فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف.



وخاض فريق مصر للتأمين المباراة بتشكيل يتكون من: محمود جمال، حسان جمال اسماعيل، إسلامحمدي، سعد عبدالله، أحمد يأسر، محمد سليمان، سرباك اوديور، شهاب الدين محمد، عمرو سعيد، أحمد محمد حافظ، محمد زكي.



البدلاء : توفيق أيوب، عبد الرحمن محمد، محمد السيد عبد المنعم، جلال محمد السيد، عماد محمد سيد، أحمد مصطفى ، مصطفى عمر فهمي.



ولعب فريق السكة بتشكيل ضم ، إبراهيم شعللها، مصطفى عبد ربه، أحمد علي، محمود أكمل، محمد عبد الفتاح شولا، طه زين العابدين، عبد العليم السيد، محمد رمزي، أحمد عبد المنعم كشرى، فوزي الكاشف، مصطفى جعفر.



البدلاء : محمد جمال، المتولى محمود، فتحي مجدى، مصطفى جلال، يأسر رضا، محمد أحمد ريعو، حسن بشندى.





انتهى الشوط الأول بتقدم فريق السكة الحديد بهدف مصطفى جعفر من ضربة جزاء في الدقيقة 35 من الشوط الأول، وأضاف الهدف الثاني محمد رمزي من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وسجل عماد محمد هدف التأمين في الدقيقة 35 من الشوط الثاني.



وطرد الحكم محمد رمزي لاعب السكة في الدقيقة الأخيرة من المباراة لحصوله على الإنذار الثاني.





أدار اللقاء الحكم أحمد عبد الله، ويعاونه أحمد الفأا مساعد أول، وكريم عباده مساعد ثانى، وجاء مجدى شديد مراقبا للحكام، يوسف الروبى مراقبا للمسابقات.



وحضر مجلس إدارة نادى السكة الحديد بقيادة محمد عيد رئيس النادي ومحمد نافع المشرف على الفريق.





ترتيب المجموعة السادسة



1- بطا 10 نقاط

2- الشمس 10 نقاط

3- السكة 9 نقاط

4- الشرطة 9 نقاط

5- الغاية 7 نقاط

6- ألماظة 7 نقاط

7- مصر للتأمين 7 نقاط

8- طوخ 7 نقاط

9- بهتيم 7 نقاط

10 العبور6 نقاط

11- البلاستيك 4 نقاط

12- بنها 4 نقاط

13- الأميرية 3 نقاط

14- المرج نقطة وحيدة

15- سراى القبة بدون نقاط

