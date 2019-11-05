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عاجل.. ولي عهد أبو ظبي: أثمن الجهود السعودية في توحيد الصف اليمني

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:38 م
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ولي عهد أبو ظبي
ولي عهد أبو ظبي
حلمي رمضان
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أعلن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه أثمن الجهود الكبيرة، التي قامت بها المملكة العربية السعودية، في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى "اتفاق الرياض"، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

وتم توقيع اتفاق الرياض، في وقت سابق من اليوم، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية حريصة على وحدة واستقرار اليمن، وسيفتح اتفاق الرياض الآفاق إلى الحل السياسي المنشود.

وقال بن سلمان، إننا سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي، وهدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية

هذا وكانت قد بدأت مراسم التوقيع على اتفاق الرياض، في وقت سابق من اليوم، بحضور ولي العهد السعودي، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي.

وتم التوقيع رسميا، على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية ملك الممكلة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويشهد مراسم التوقيع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الذي وصل والوفد المرافق له إلى الرياض، بعد ظهر الثلاثاء.

وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الإمارات لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية، كما يشهد توقيع الاتفاق عدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية.

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