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وكيل "الصحة" بالدقهلية يتفقد أعمال القافلة الطبية بقرية الطويل
الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:42 م
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محمد كشك
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تفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أعمال القافلة الطبية المقامة بقرية الطويل مركز المنزلة حيث تم توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 1593 مريض وضمت القافلة عدد 10 عيادات (2 باطنه، 2 اطفال، عظام، جلدية، اسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).
وجاء البيان الختامي للقافلة العلاجية، كالأتي:
باطنة. 465
أطفال. 423
عظام. 235
جلدية. 163
أسنان. 123
جراحة. 136
نسا. 74
تنظيم أسرة. 44
معمل الدم. 163
معمل الطفيليات. 88
ندوات تثقيفية. 36
أشعة عادية. 15
موجات صوتية. 76
الكشف المبكر عن الضغط والسكر. 129
كما تفقد الدكتور سعد، سير العمل بالقافلة بالعيادات المتنقلة، مؤكدا حرصه على استمرار الحملات العلاجية لتقديم خدمة صحية بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.
وجاء البيان الختامي للقافلة العلاجية، كالأتي:
باطنة. 465
أطفال. 423
عظام. 235
جلدية. 163
أسنان. 123
جراحة. 136
نسا. 74
تنظيم أسرة. 44
معمل الدم. 163
معمل الطفيليات. 88
ندوات تثقيفية. 36
أشعة عادية. 15
موجات صوتية. 76
الكشف المبكر عن الضغط والسكر. 129
كما تم تحويل 34 حالة للمستشفيات لاجراء جراحات مختلفة لهم وتم اصدار عدد 3 قرار علاج علي نفقه الدوله للمرضي.
كما تفقد الدكتور سعد، سير العمل بالقافلة بالعيادات المتنقلة، مؤكدا حرصه على استمرار الحملات العلاجية لتقديم خدمة صحية بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.
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