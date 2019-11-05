وكيل "الصحة" بالدقهلية يتفقد أعمال القافلة الطبية بقرية الطويل

كما تم تحويل 34 حالة للمستشفيات لاجراء جراحات مختلفة لهم وتم اصدار عدد 3 قرار علاج علي نفقه الدوله للمرضي.



كما تفقد الدكتور سعد، سير العمل بالقافلة بالعيادات المتنقلة، مؤكدا حرصه على استمرار الحملات العلاجية لتقديم خدمة صحية بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.

تفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أعمال القافلة الطبية المقامة بقرية الطويل مركز المنزلة حيث تم توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 1593 مريض وضمت القافلة عدد 10 عيادات (2 باطنه، 2 اطفال، عظام، جلدية، اسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).وجاء البيان الختامي للقافلة العلاجية، كالأتي:باطنة. 465أطفال. 423عظام. 235جلدية. 163أسنان. 123جراحة. 136نسا. 74تنظيم أسرة. 44معمل الدم. 163معمل الطفيليات. 88ندوات تثقيفية. 36أشعة عادية. 15موجات صوتية. 76الكشف المبكر عن الضغط والسكر. 129