حريق قليوب .. خسائر بقيمة 200 مليون جنيه في حادث مصنع الدراجات النارية

اندلع حريق هائل بمصنع للدراجات النارية بقليوب، وبدأت النيابة العامة بالتحقيقات في حادث حريق قليوب، واستمعت النيابة لأقوال 2 من مديري مصنع الموتوسيكلات المحترق بمنطقة كفر أبو جمعة دائرة مركز قليوب، وعدد من العاملين حول أسباب الحادث.





وطلبت النيابة استدعاء صاحب مصنع حريق قليوب ، حيث توصلت التحريات إلى أن مالك المصنع متواجد خارج البلاد في دولة الصين، وكشفت المعاينة المبدئية للمصنع أن الخسائر تقدر بـ 200 مليون جنيه، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.





وعاين فريق من النيابة مكان الحريق، حيث تمت معاينة الموقع وتبين أن المصنع يقع على مساحة 4200 متر مربع وهو عبارة عن 3 مبانٍ؛ مصنع ومخازن، وتبين أن 2 من المبانى انهارا من شدة النيران وعمليات الإطفاء لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب، بينما يوجد مبنى ثالث لا تزال به الأدخنة وآيل للانهيار.





وطلبت النيابة ملف المصنع من الوحدة المحلية في قليوب، ومعرفة ما إذا كانت تتوافر به اشتراطات الأمن والسلامة المهنية من عدمه.





كان اللواء هشام سليم، مدير مباحث القليوبية، تلقى بلاغا من اللواء أحمد العشماوي، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بشركة دراجات نارية أبوحوا بقرية كفر أبوجمعة مركز قليوب على الطريق الزراعى.





وعلى الفور انتقل الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، وتبين أن حريق قليوب على مساحة 200 متر، وامتد إلى مخازن للكاوتش والبطاريات على مساحة 4200 ‏‏ومواد قابلة للاشتعال، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية، فيما أصيب 4 عمال بحالات اختناق، حيث كانوا يساعدون القوات في عمليات الإطفاء، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



