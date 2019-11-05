حريق في منزل هازال كايا.. تعرف على التفاصيل



هازال التي تمر حاليًا بالأيام الأخيرة من حملها في طفلهما الأول، كانت متواجدة بمفردها داخله لانشغال زوجها على أتاي بتصوير عمل فني جديد، مما أقلق محبيها على وضعها الصحي خاصة وأنها.



وذكر teammy التركي برنامج في أن الحريق قد نشب في منزل على أتاي وهازال كايا في منطقة زكرياكوي، أشار إلى أن النجمة كانت بمفردها في المنزل، ولكن تم التأكد أن حالتها الصحية بخير وأنها لم تتأذى هي أو جنينها من تصاعد الدخان، لكنها انتقلت للإقامة في منزل والدتها خاصة وأنها تنتظر ساعة ولادتها في أية لحظة الآن وتحتاج لرعاية أسرتها بعد الصدمة التي عاشتها.



فيما أصدرت كايا بيانًا توضيحيًا تطمئن فيه جمهورها بعد الحادث، عبر طلتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. تقول "سلام للجميع. أردت أن أقدم توضيح حول الأخبار المنتشرة. نعم، اندلع حريق صغير في منزلنا في الطابق السفلي، ووصل رجال الإطفاء بسرعة فتم إطفائه قبل أن يكبر. الحمد لله أفراد منزلنا ومن ضمنهم حيواناتنا الأليف جميعًا بصحة سليمة".



يُشار إلى أنَّ بعض الصفحات المهتمة بالمشاهير الأتراك أفادت بأنَّ النجمة تعكف حاليًا على حضور ندواتٍ خاصة استعدادًا لاستقبال طفلها، إذ التقطت بعض الصور لهازال من ندوة خاصة بتربية الأطفال والعناية بهم وتحديدًا اكتشاف سبب بكاء الأطفال، لمعرفة كيفية تعاملها مع طفلها الأول.



يذكر أنَّ هازال وبحسب بعض التقارير الصحفية تمتلك 5 منازل في عدة مناطق في تركيا، وتدخل جميعها ضمن قائمة منازل المشاهير والتي تعطي انطباعًا عن حياة الترف والبذخ التي تعيشها النجمة رغم صغر سنها.



شهدت واحدة من أكثر الممثلات التركيات شعبية النجمة المتألقة هازل كايا Hazal Kaya لحظات مروعة، بعد أن اشتعل حريق في منزلها، ومع أن انتشر الخبر حتى حضر الأصدقاء لإنقاذها ولم يتركوها في ورطة.